Negli ultimi giorni girano rumor insistenti su una presunta crisi tra i due e alcuni indizi lascerebbero intendere che tra Damiano e la Soleri le cose non vadano a gonfie vele.

Secondo alcune indiscrezioni di Dagospia, sembra che tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri non ci sia più il sereno. Il motivo sarebbero delle uscire dell’influencer che hanno danneggiato l’immagine del gruppo portando problemi.

Le indiscrezioni su Giorgia e Damiano

“Nonostante abbiano appena preso casa insieme, negli ambienti discografici gira voce che ci sia aria di crisi tra di loro.” Così esordisce Dagospia, parlando della presunta crisi tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri. Il portale svela: “Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo…“

I conti tornano considerando che l’influencer e attivista si è recentemente scusata su Instagram per delle passate dichiarazioni razziste: “Su Twitter sono usciti alcuni screen di vecchi post in cui usavo slur razzisti o facevo appropriazione culturale. Sono post di social o profili diversi da questo, sono passati 6/7 anni, quindi è probabile che la maggior parte di voi non ne sia a conoscenza. Non voglio ferire o triggerare altre persone delle comunità direttamente coinvolte. Mi prendo la responsabilità di ciò che ho detto e fatto, non voglio nascondermi. Ho fatto un errore enorme mi vergogno e voglio scusarmi con coloro che ho ferito per i miei errori da persona giovane, ignorante e privilegiata. Non sono più la persona che ha scritto quelle cose.“

