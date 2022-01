Dayane Mello ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare dell’anno difficile che ha vissuto.

La modella Dayane Mello ha perso la madre e, da pochissimo, il fratello a cui era molto legata. Ha partecipato al GF VIP e al reality brasiliano A fazenda. Una brutta vicenda l’ha resa protagonista proprio nel reality del suo paese. Ecco cosa dice Dayane Mello a Verissimo.

Dayane Mello

Si evince dalle sue parole l’amore per la figlia: “È difficile non stare con mia figlia tutti i giorni, ma devo fare questi sacrifici e lei lo sa.”

Così commenta la questione del probabile stupro nel reality A fazenda: “Io so che sono stata supportata da tante donne. La mia verità è che non è mai stata una molestia. In Italia hanno strumentalizzato la vicenda.” Non è giusto, dice Dayane Mello, dire che si tratta di stupro se non è vero perché ci tiene a dire la verità, non ha nessun peso. È stata sincera. “In Brasile c’è una legge che dice che se una donna ubriaca dice sì per uomo è un no.” È molto dispiaciuta per come l’Italia e i media hanno strumentalizzato la vicenda: “Io in Italia ci ho messo 10 anni per costruirmi una carriera, mi dispiace per come si sono comportati.”

Sulla sua situazione sentimentale solo pochi accenni a un ragazzo conosciuto un anno fa, Andrea: “Sto bene con me stessa, non ho bisogno di nessuno. Ma c’è un ragazzo, Andrea, è scattato qualcosa ma non so.”

