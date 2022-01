Fedez torna a pubblicare storie sul suo profilo social dopo diversi giorni di assenza. Sul web diverse voci parlavano di crisi matrimoniale.

Fedez è tornato sui social. Le storie di Instagram delle ultime ore riprendono un piccolo momento di vita familiare. Il rapper cerca di convincere il figlio Leone a bere la spremuta per diventare muscoloso. L’ultima storia, ricondivisa da Fedez dal profilo di Chiara Ferragli, ritrae la famiglia al completo all’Albereta. Cosa è successo?

Chiara Ferragni e Fedez

I fan di Fedez erano molto preoccupati per lui, qualcuno ha anche accusato Chiara Ferragni di insensibilità perché continuava a mostrare Fedez sui social per zittire i rumors sul loro matrimonio, pur essendo lui evidentemente in down. Gli indizi che hanno fatto pensare a una crisi sono la mancanza della fede dal dito di Fedez, che non aveva mai tolto dal giorno del matrimonio; il fatto che il rapper abbia smesso di seguire su Instagram amici della Ferragni e i pochi like tra i due. Probabilmente il momento difficile di Fedez è dovuto a un evento che riguarda la tentata truffa ai suoi danni. Pare, dunque, si tratti solo di voci del web su una delle coppie più seguite. Sono di pubblico dominio anche le divergenze dei due influencer, sicuramente una eventuale crisi non passerebbe sotto silenzio sui loro profili social.

