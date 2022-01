Fedez si trova al centro di una causa. È saltata la truffa a suo danno perché la mamma manager Annamaria Berrinzaghi ha capito tutto in tempo.

Tentata truffa ai danni del cantante Fedez da parte di un ex dipendente della Doom, l’azienda che cura gli affari di Fedez e di cui la madre Annamaria Berrinzaghi è amministratore delegato. È stata proprio la madre e manager a capire tutto in tempo e sventare l’inganno ai danni del figlio e della società.

Fedez

Secondo quanto emerso, la truffa ai danni di Fedez dal valore di 100 mila euro viene da un presunto contratto pubblicitario con la Seven, il famoso marchio di zaini; l’azienda si dice totalmente estranea alla vicenda. Pare che l’ormai ex dipendente della Doom abbia finto, con la donna, di aver chiuso un contratto di sponsorizzazione di 250 mila euro, mentre il marchio ne ha offerti ben 350 mila. I 100 mila euro di differenza erano destinati a un’altra società.

Nessun accordo, né con la Doom né con la Seven per versare i 100 mila euro in un conto diverso, è stato trovato. Compreso l’inganno, la madre di Fedez ha subito denunciato il fatto in procura. Immediato l’avviso di garanzia all’uomo, si attendono notizie.

