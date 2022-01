Il cantante Aka7even è risultato positivo al Covid-19, solo due settimane prima dell’inizio di Sanremo 2022.

Il giovane cantante Aka7even, tra i Big di Sanremo 2022, ha appena annunciato di essere risultato positivo al Covid-19, ma che sta bene senza sintomi.

Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, ha infatti utilizzato i social per comunicare ai suoi fan di aver contratto il Covid-19, scoperto grazie a un tampone molecolare. Il cantante ha rassicurato tutti dicendo di stare bene, ma sempre raccomandando a tutti di fare attenzione e cercare di restare sempre all’erta.

Ciao a tutti,

Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19.

Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino.

Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia,

Vi abbraccio forte!

A presto,

Aka — Aka 7even (@Aka7evenreal) January 17, 2022

Tra poco più di due settimane, il 1 febbraio, avrà inizio il Festival di Sanremo 2022, la kermesse canora più attesa d’Italia, in cui Aka7even dovrà partecipare come Big tra i cantanti in gara.

Come annunciato settimane fa durante Sanremo Giovani, il giovane cantante famoso per aver partecipato ad Amici, porterà un brano intitolato “Perfetta così”, un inedito che farà parte del suo prossimo album.

