La coppia doveva partecipare ad una cena con delitto ma purtroppo sono stati cacciati ancora prima di entrare: Zenga racconta ai fan cosa è successo.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati respinti da un ristorante. I due decidono di raccontare tutto ciò che è successo ai fan curiosi. Proprio l’ex gieffino spiega come sono andate le dinamiche, stupito che la sua dolce metà gli abbia dato finalmente ragione.

Le dichiarazioni di Andrea Zenga

“Ieri non vi ho detto niente della cena con delitto perché non c’è stata, siamo stati cacciati all’ingresso perché ho avuto un’incomprensione con il signore con cui avevo prenotato… Rosi mi ha dato ragione, siamo stati cacciati e ci siamo andati a mangiare una cotoletta, che era pure più buona“. Queste le dichiarazioni di Andrea Zenga, riportate da Today.

L’ex gieffino era dunque convinto di aver prenotato ma a quanto pare il personale non trovava la prenotazione. La Cannavò ha dato ragione a lui e questo lo ha stupito piacevolmente e compensando il disagio per la serata cambiata all’ultimo minuto. Anche questa volta Zenga l’ha scampata e non ha ricevuto rimproveri dalla sua dolce metà. I fan sono divertiti e sempre più presi da questa bellissima coppia, nata al GF Vip 5.

