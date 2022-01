Il simpatico food blogger non si è risparmiato con commenti negativi su Jessica e i fan che aspettano che si formi la coppia sono rimasti molto delusi.

Parlando con Kabir e Valeria, come riporta Blogtivvu, Barù ha fatto delle affermazioni ironiche ma pesanti su Jessica Selassiè. In molti sparano che i due si mettano insieme ma a quanto pare ci sono aspetti di lei che al food blogger non vanno a genio.

Le dichiarazioni di Barù

“Sai qual è il suo problema e perché non trova marito? E’ un po’ acida e non ha senso dell’umorismo. That’s also very important FOR ME. You can work on it (per me è molto importante ma ci può lavorare).” Queste le parole che Barù ha rivolto a Jessica, parlando con i due inquilini.

Sfortunatamente per lui però, la principessa Selassiè era nei dintorni e ha sentito tutto. Visibilmente dispiaciuta dichiara: “Sono molto dolce, sensibile… sono gentile e buona.” A quanto pare chi spare nella formazione della coppia dovrà ancora aspettare e forse non arriverà mai considerando le ultime dichiarazioni di Barù. Potrebbe anche essere tutta una provocazione del food blogger, che è sicuramente una persona ironica e giocosa. Chi lo sa, staremo a vedere cosa succederà tra i due.

