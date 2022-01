La conduttrice Roberta Capua è stata al centro di importanti storie d’amore con alcuni uomini famosi del panorama italiano: scopriamo di chi si tratta.

Dal nuotatore Massimiliano Rosolino al direttore delle risorse artistiche Mediaset Giorgio Restelli, scopriamo quali sono state le importanti storie d’amore avute in passato dall’ex Miss e conduttrice Roberta Capua.

Roberta Capua

Roberta Capua: gli ex fidanzati

Roberta Capua è un volto famoso del piccolo schermo fin dal 1986, anno in cui si aggiudicò il titolo di Miss Italia. Nel corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo la conduttrice ed ex Miss ha vissuto alcune famose liaison con alcuni volti celebri del piccolo schermo: tra questi vi è anche Massimiliano Rosolino, il nuotatore a cui è stata legata dal 2003 al 2005. “Non ci sentiamo con regolarità, ma se capita di incontrarci ci salutiamo con affetto. Tra noi non c’è rancore, non ci siamo lasciati in maniera brusca”, ha dichiarato a DiPiù la conduttrice in seguito alla fine della loro storia.

Massimiliano Rosolino

In seguito alla fine della sua storia con Massimiliano Rosolino, Roberta Capua si è legata a Giorgio Restelli, direttore risorse artistiche di Mediaset. Il matrimonio tra i due si è conclusa in un nulla di fatto in pochissimo tempo e, a seguire, l’ex Miss si è sposata con l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli, padre di suo figlio Leonardo.

Il marito Stefano Cassoli

A maggio 2011 Roberta Capua ha sposato l’imprenditore del settore immobiliare Stefano Cassoli. I due hanno avuto un figlio, Leonardo, nato nel 2007. La conduttrice ha svelato che lei e il marito si sarebbero conosciuti durante un appuntamento al buio organizzato da alcune sue amiche. “Le mie amiche mi organizzarono un appuntamento al buio, un invito a cena. Io lo presi come un gioco e invece, passati 12 anni, siamo ancora qui”, ha confessato a Oggi. Lei e il marito Stefano Cassoli sono più innamorati che mai e non hanno mai smesso di sostenersi a vicenda.

