L’ex membro dei Pooh era stato già operato al cuore nel 2015 e ora finisce nuovamente in terapia intensiva per un’infezione al cuore, ma sembra fuori pericolo.

Secondo alcuni quotidiani locali di Treviso, Red Canzian è stato ricoverato qualche giorno fa per un’infezione al cuore. Nelle ultime ore era peggiorato rischiando la setticemia, che fortunatamente è stata evitata grazie alla competenza del personale medico. Ora il musicista è in terapia intensiva ma il peggio sembra passato.

Come sta Red Canzian

Attualmente, Red Canzian è ancora in terapia intensiva a causa di un’infezione al cuore. Il cantante era stato operato già nel 2015 per una dissecazione aortica. In quell’occasione, gli è stata inserita una protesi che ora si è infettata causando il ricovero dell’ex bassista dei Pooh.

Ora, come riporta Il Giorno: “Passato il grande spavento, resta l’amarezza per aver perso l’anteprima di ‘Casanova Opera Pop’, lo spettacolo teatrale ispirato al celebre seduttore veneziano andato in scena proprio ieri sera teatro Metropolitano di San Donà di Piave. Spettacolo cui Canzian aveva lavorato per tre anni e che, molto probabilmente, dovrà disertare anche nel giorno della ‘prima’, il prossimo 21 gennaio al teatro Malibran di Venezia.“

Il cantante aveva mandato un messaggio ai fan: “Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché. La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello , vero, sincero e onesto”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG