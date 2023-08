Il noto opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti parla in vista della prossima stagione del programma in merito alla sua presenza.

Se da una parte Tina Cipollari si è confermata a Uomini e Donne per la prossima stagione, Gianni Sperti non si sbilanca e a Novella 2000, come riportato da diversi media, il noto ballerino ed opinionista ci va con i piedi di piombo parlando della sua conferma e di possibili cambiamenti alla trasmissione.

Gianni Sperti e il futuro a Uomini e Donne

Gianni Sperti

Con molta onestà, Sperti ha spiegato come al momento non abbia alcun tipo di certezza riguardo il suo futuro a Uomini E Donne. Nonostante tutto, però, lo stesso opinionista ha ammesso che per quanto lo riguarda è rimasto alle parole di Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata andata in onda che facevano riferimento alla sua conferma e a quella della Cipollari.

“Sono rimasto all’ultima puntata, quando Tina ha chiesto sfacciatamente a Maria De Filippi se fossimo riconfermati. Questo ha dato un barlume di speranza. Ma se le cose siano cambiate in questi giorni non posso saperlo”, ha detto.

Sui possibili cambiamenti alla trasmissione: “Sono anni che ne faccio parte e sono molto legato sia a Maria De Filippi, una delle donne più speciali che abbia mai incontrato nella mia vita, che a tutto lo staff. Però non mi sorprenderebbe se le cose andassero male. Una personalità molto importante del mondo della tv mi disse: ‘Gianni ricordati che siamo tutti utili, ma non indispensabili’. Per cui bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva. Sono una persona matura e coerente. Mi godo il presente. Poi chissà.. Di certo resterei sempre nello staff di Maria De Filippi, perché devo tanto a lei”.

Di seguito anche un recente post Instagram del ballerino e opinionista: