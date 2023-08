Esce allo scoperto Tina Cipollari dopo i rumors d’addio a Uomini e Donne. Le parole e quel “saluto” a Pier Silvio Berlusconi…

Via da Uomini e Donne perché troppo trash. Questa, in sintesi, l’indiscrezione che circola da settimane riguardo Tina Cipollari, nota opinionista del programma di Maria De Filippi. La donna, stando a tali rumors, non sarebbe vista di buon occhio da Pier Silvio Berlusconi che avrebbe intenzione di cambiare qualcosa. In realtà, pare proprio che le cose siano ben diverse. A confermarlo la diretta interessata con alcune storie su Instagram.

Tina Cipollari svela il suo futuro a Uomini e Donne

Tina Cipollari

“Buongiorno a tutti, stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto: ‘Tina troppo trash’, ‘Piersilvio caccia Tina’, Tina fuori da Uomini e Donne’, ‘Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Maria De Filippi’”, ha esordito la donna su Instagram nelle sue stories. “Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti e che, purtroppo per loro, anche quest’anno mi ritroveranno seduta al mio solito posto”.

Insomma, la Cipollari si è autoconfermata nello show di Canale 5. E non solo. La donna ha rilanciato: “E vi dirò di più, talmente mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news, che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito! Buona estate a tutti e un caro saluto a Pier Silvio”.

Ed è proprio la parte finale del suo messaggio che ha necessitato di una precisazione: “Quando scrivo ‘un caro saluto a Pier Silvio’ è proprio un caro saluto. Io non lo conosco, ma l’ho sempre stimato e lo stimo molto e mi dispiace che sia stato sempre tirato in mezzo in questa circostanza. Immagino che, come giusto che sia, i suoi pensieri, sia personali che professionali, siano rivolti altrove. Spero un giorno di poterlo conoscere. Buone vacanze a tutti”.

Insomma, Tina è confermatissima nel programma di Maria De Filippi e non intende cambiare aria…

Di seguito anche le stories della donna unite e condivise dai lei stessa in un post: