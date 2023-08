Potrebbe non essere riconfermato a Forum Edoardo Donnamaria, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Sebbene si tratti, per ora, solo di rumors e indiscrezioni, pare proprio che sia arrivata una doccia gelata per l’ex Grande Fratello Vip Edoardo Donnamaria. Il ragazzo non sarebbe stato confermato nel suo ruolo a Forum, programma condotto da Barbara Palombelli.

Edoardo Donnamaria fatto fuori da Forum? Cosa filtra

Se nelle ultime settimane e mesi si è parlato di lui per le nuove esperienze lavorative che riguardano gli impegni musicali, oltre che per la relazione, ora apparentemente finita con Antonella Fiordelisi, Donnamaria torna al centro di rumors in termini televisivi.

Il motivo è il suo futuro a Forum. Infatti, pare che il ragazzo non verrà confermato nella trasmissione in vista della prossima stagione in tv. A rivelare il rumors, ancora non confermato, è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che ha scritto nelle sue stories Instagram: “Forum decide di non confermare Edoardo Donnamaria aprendo così le porte ad altri aspiranti ‘bilancieri'”.

Da capire, a questo punto, se la notizia verrà confermata dal programma e dal diretto interessato che, per ora, almeno via social non ha fatto sapere nulla. Anzi, per la verità Edoardo è sembrato piuttosto sereno e con la testa non solo al mare – protagonista dei suoi ultimi post Instagram – ma anche alla musica e alle sue canzoni per questa nuova esperienza nel settore canoro.

Qualche tempo fa lo stesso ragazzo aveva spiegato ai fan: “Se mi rivedrete a Forum? Non lo so ancora, sto valutando e capendo se riesco a far combaciare tutti i miei impegni, tra radio, musica e tutto il resto. Vediamo se riusciamo a trovare una formula”.

