La mamma di Antinolfi svela alcuni retroscena della storia con Belen Rodriguez.

A parlare questa volta è la mamma di Gianmaria Antinolfi, che ha raccontato del figlio e della relazione che ha avuto con Belen Rodriguez prima di diventare famoso e di partecipare al Grande Fratello Vip, secondo quanto riportato da blogtivvu.com. Ecco alcune parole della mamma del concorrente del GF Vip, in merito anche alla situazione attuale che l’imprenditore sta vivendo all’interno della Casa: “Lui è turbato, non è sereno perché non trova l’equilibrio in amore, e questa ultima grande delusione lo ha distrutto, destabilizzato. Sì, è lei che l’ha lasciato, e credo anche dalla sera alla mattina”.

In seguito ha aggiunto: “Gianmaria è tornato a casa con le ossa rotte. Si è chiuso in sé stesso, soffriva molto… Mi ripete sempre che sogna il grande amore, una famiglia: ecco, dovrebbe cercarlo altrove, e non al Grande Fratello Vip”. Tuttavia la relazione con Belen Rodriguez non è durata molto e in seguito è arrivata Soleil Sorge, con Antinolfi che ha pensato bene di parlare della loro intimità e della relazione in generale davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. Che ne pensate? Credete che la mamma di Gianmaria abbia ragione oppure sia stata un’apologia inutile?