Dalla piccola Luna Marì, al rapporto con Antonio Spinalbese e quello con la sua famiglia: Belen si mette a nudo accompagnata da Silvia Toffanin.

E’ ripresa oggi, 19 settembre, la nuova edizione di Verissimo, condotto come di consueto dalla raggiante Silvia Toffanin. Il salotto ospiterà davvero numerosi ospiti: la prima ad aver già fatto il suo ingresso è stata Belen Rodriguez.

La modella si è aperta a 360 gradi con la conduttrice, affrontando davvero numerosi argomenti della sua vita a lei molto cari: primo fra tutti, la piccola Luna Marì, nata il 12 luglio da Antonio Spinalbese. La Rodriguez ha parlato del parto, che è andato meravigliosamente bene grazie all’epidurale: non dicasi lo stesso della gravidanza di per sé: ” E’ stata tosta, ho avuto molte nausee ed ero parecchio giù.” Alla domanda della Toffanin se il suo compagno avesse assistito al parto, Belen, ridendo, ha affermato “E’ svenuto! Non completamente, ma gli si sono ammosciate le gambe, è caduto su di me“.

Successivamente, si è passato in rassegna il rapporto del papà con Luna Marì: “Ha perso la testa! Lui la ama follemente ed è un padre spettacolare, assolutamente presente!”. Invece Belen ha ammesso di godere maggiormente dei momenti rispetto alla prima gravidanza: “Sapendo che è l’ultima, faccio attenzione ai particolari, voglio passare tanti momenti con lei!”.

Pare che anche il piccolo Santiago sia un fratellino molto presente: “E’ protettivo: quando entriamo ad un evento con un po’ di gente, chiede se può portarla lui in braccio! Ne va fiero”. L’esperienza con la sorellina ha soltanto confermato dunque, quanto il primogenito sia sensibile ed attento.

Belen inoltre ha da poco festeggiato un anno con Spinalbese: “Sembra tanto, perché abbiamo fatto di tutto! L’unica cosa che mi dispiace è che mi ha vissuto più incinta che in forma” ha commentato ironicamente. Gentile e speciale fino alla fine dei suoi giorni lo definisce, non mancano le piccole litigate, ma nulla di mai troppo rilevante. Il motivo? “A volte ha meno esperienza: cose che vedo un po’ tonte, per lui sono un problema, ma è tutto nella norma!“.

Pare che Antonio piaccia anche a papà Rodriguez, in quanto sono andati subito d’accordo. La modella ha colto l’occasione proprio per ringraziarlo: “Lo ringrazio per avermi dato sempre la possibilità di decidere, per non avermi mai giudicata quando ho sbagliato… faccio mille pasticci!

Vi è piaciuta l’intervista di Belen?