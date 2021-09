Il giovane, con un tweet, rivela di aver momentaneamente disattivo il suo profilo social per colpa di un attacco hacker.

Dopo i numerosi botta e risposta e le pungenti frecciatine alla Rai, un’altra disavventura incombe su Tommaso Zorzi: essere un personaggio pubblico e con un seguito molto importante sicuramente regala molte gioie, tuttavia, ogni tanto emergono anche i contro.

Tra questi, numerosi gli inconvenienti legati ai social: il ragazzo, infatti, è sparito dai Instagram da un po’, suscitando la preoccupazione dei suoi follower, essendo lui un personaggio da sempre molto ironico e attivo. La verità è poi venuta a galla presto: il ragazzo si è trovato costretto a chiudere temporaneamente il suo profilo in quanto vittima degli hacker. Non è raro infatti che questi soggetti talvolta prendano di mira personaggi molto seguiti per rubargli le pagine social per ricattarli o chi lo sa.

Per scongiurare l’evento, dunque, Zorzi ha fatto la prima mossa, scegliendo di chiudere il profilo e comunicando al suo seguito la decisione al suo seguito mediante Twitter: “Ragazzi a causa di un attacco hacker ripetuto, ho chiuso in maniera precauzionale e temporanea il mio account Instagram. Torno presto.” E noi ti aspettiamo, augurandoci che questo problema possa risolversi per il meglio e nel minor tempo possibile.

Nessuno potrà mai fermare Tommaso Zorzi! Voi che ne pensate?