Orietta Berti a Domenica In, dall’incontro con i Gemelli di Guidonia alle lezioni di cucina.

Orietta Berti è stato uno dei tanti ospiti di Domenica In quest’oggi: la cantante ha passato un’estate in cima alle classifiche dopo il successo di “Mille” insieme ad Achille Lauro e Fedez. Nel corso della puntata ha avuto modo di avere una piacevole chiacchierata con Mara Venier, con la quale hanno avuto l’occasione di parlare del successo estivo e del Festival di Sanremo. In seguito sono comparsi i Gemelli di Guidonia, che si sono esibiti proprio con “Mille”, con dei travestimenti perfetti per riprendere il trio autore della canzone.

Non sono mancati i complimenti di Orietta Berti nei confronti dell’esibizione e della performance dei ragazzi, nonché partecipanti a Tale e Quale Show e vincitori della prima puntata. Dopo i vari complimenti è entrato in scena il pasticcere della cantante, che ha avuto modo di cucinare i biscotti seguendo la ricetta di Orietta Berti, mentre Mara Venier assisteva e provava anche lei a dare una mano in cucina. Infine la cantante si è esibita con un classico “Quando ti sei innamorato”, una canzone bellissima dedicata al suo Osvaldo, con la quale c’è sempre modo di emozionarsi rivivendo le parole del brano, insieme alla bellissima voce di Orietta.