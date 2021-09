La risposta di Lulù al GF Vip: “Io e le mie sorelle non siamo false”.

Per le principesse nella Casa del Grande Fratello Vip non è stato un bel risveglio, poiché dopo la puntata Lulù è scoppiata a piangere e si è sfogata con Davide, dicendogli: “Mi dispiace che dopo quello che è successo ieri, voi possiate pensiate che noi siamo carine perché siamo false”. In seguito ha provato a nascondere il timore di poter lasciare il reality e la possibile reazione di Soleil Sorge, secondo quanto riportato da tgcom24.com.

Davide in seguito ha provato a spiegarle che loro non pensano questo, affermando: “Secondo me dovreste dire meno quello che pensate”. Infine Lucrezia ha provato a giustificarsi: “Abbiamo visto dei comportamenti che ci hanno ferito, abbiamo conosciuto Soleil solo poco prima di entrare nella casa e prima la ammiravamo molto, la reputavamo simpatica. Le nostre parole derivano esclusivamente dalla delusione che abbiamo avuto qui, a causa dei suoi modi di fare”. Voi cosa ne pensate? Credete che le principesse siano false oppure pensate che abbiano ragione riguardo alcuni comportamenti dentro la Casa? Arriveranno fino in fondo le principesse per voi, oppure non reggeranno le varie pressioni presenti all’interno del reality?