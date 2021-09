Manuel Bortuzzo si rivela al Grande Fratello Vip: ecco le sue parole.

Le vicende che riguardano Manuel Bortuzzo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si fanno sempre più interessanti, da far incuriosire parecchio il pubblico da casa. Oltre a parlare della sua commovente storia e dei flirt con Lulù, il nuotatore ha deciso di svelare altri risvolti incredibili molto intimi in seguito al bruttissimo incidente. Il ragazzo ha voluto confessare le varie problematiche sessuali che gli ha comportato il proiettile, che purtroppo lo costringe a non concludere un rapporto vero e proprio, secondo quanto riportato da blogtivvu.com e Biccy.

Ecco le parole con le quali si sarebbe rivelato Manuel Bortuzzo: “I figli ad oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa. Là sotto funziona tutto ma non c’è. Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri. All’altezza mia colpisce proprio quella cosa lì, ora è compromessa, poi potrebbe tornare eh, ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei cicli di pasticche. Però per ora niente, però essendo che dentro ci sono ancora basta andare alla banca del seme e li prelevo ed un giorno farò l’inseminazione artificiale. Con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l’aspetto positivo posso starci anche tutta la notte!”.