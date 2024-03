Gianluca Vacchi si difende dalle accuse di evasione fiscale e svela retroscena sul ‘caso-influencer’. Le sue dichiarazioni.

Gianluca Vacchi, noto imprenditore e influencer, è al centro delle polemiche riguardo a presunte irregolarità fiscali. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Il Giornale, ha voluto chiarire la sua posizione, affermando di aver sempre operato con trasparenza.

La risposta di Vacchi è giunta dopo che è scoppiato il caso delle presunte evasioni fiscali di alcuni influencer molto noti rilevate dalla Guardia di Finanza. Tra questi vi rientra anche l’ex socio di Fedez, Luis Sal.

Gianluca Vacchi sul caso-influencer

Vacchi ha smentito le voci di evasione fiscale, affermando di aver pagato regolarmente le tasse. Riguardo ai sette milioni di euro di cui si parla, ha spiegato che si tratta di una somma contestata dalla Guardia di Finanza, ma relativa a transazioni legali fra la sua holding e se stesso. L’imprenditore ha chiarito che non c’è nulla di occulto nelle sue attività.

Gianluca Vacchi

“Si parla di evasione legata alla mia attività di influencer, facendo intendere un occultamento di redditi pari a sette milioni di euro. Io dalla Guardia di Finanza ho ricevuto una contestazione che ha portato al pagamento da parte mia di seimila euro, perché mi hanno spiegato che non erano deducibili i costi legati ai viaggi in aereo” ha dichiarato Vacchi.

Vacchi, la storia dei sette milioni

Il mistero dei sette milioni di euro è stata spiegata da Gianluca Vacchi con poche semplici parole: “Come imprenditore ho avuto diverse verifiche fiscali e la cifra in questione riguarda il periodo fra il 2017 e il 2019. L’oggetto della contestazione erano dei finanziamenti, fatti alla luce del sole, dalla mia holding verso me stesso che per la Guardia di Finanza erano assimilabili a dei dividendi. Io, per amor di pace, ho convenuto con loro e ho pagato come se fossero dei dividendi. Ecco la storia dei sette milioni. Questa non si chiama evasione“.

Infine, l’influencer ha chiarito che non c’è “Niente di occulto“. Si chiuderà qui la vicenda?