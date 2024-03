Un nostalgico Fedez ricorda i vecchi tempi e saluta l’ex fidanzata, poi manda un messaggio nascosto a Chiara Ferragni. Ecco cosa ha detto.

Negli ultimi giorni Fedez si sta mostrando sempre più nostalgico ai suoi follower su Instagram. Infatti, dopo la gita insieme ai figli nella sua città d’origine e il ritorno nella sua cameretta dove hanno dormito Vittoria e Leone, oggi si è lasciato andare ad un altro dolce ricordo del passato.

Il rapper ha pubblicato alcune storie Instagram in cui ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della sua carriera, ma non sono mancati i riferimenti alla moglie Chiara Ferragni. Ma a stupire maggiormente i fan è stato il messaggio rivolto all’ex fidanzata. Ecco che cosa ha dichiarato Fedez sul suo profilo Instagram.

Fedez: un ritorno alle origini

Il rapper sta tornando alle origini, non solo fisicamente visitando i luoghi della sua infanzia e della sua adolescenza, ma anche con il cuore. Infatti, sui suoi canali social continua a condividere ricordi del passato. Nelle ultime storie registrate nella sua nuova casa di Milano ricorda il suo primo album, “Penisola che non c’è”, nel tredicesimo anniversario dalla sua uscita.

Fedez

“Sono molto legato a questo primo album, tra i concerti più belli c’è sicuramente quello nel centro sociale di Milano, il Leoncavallo, il primo in assoluto, dove all’ingresso c’erano mia mamma e mio papà che vendevano l’album” racconta Fedez ai suoi follower.

Fedez: il ricordo dell’ex fidanzata

Ripercorrendo il viale dei ricordi, Fedez ha raccontato un altro aneddoto dell’inizio della sua carriera.

“Piccolo fan fact del disco: avevo speso tutti i soldi che avevo per produrlo e non avevo più soldi per girare dei video, quindi ho dovuto fare tutto da solo, dal montaggio con Final Cut al girato a cui pensava la mia ex fidanzata che saluto, ciao Silvia! È stato un disco autoprodotto con i soldini del nostro studio di tatuaggi“.

Ma il messaggio nascosto dedicato a Chiara Ferragni fa sognare i Ferragnez. Infatti, il rapper ha condiviso la frase “Ti vorrei dire che va tutto bene” che sembra proprio essere rivolta alla moglie.