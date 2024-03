Chiara Ferragni in piena crisi matrimoniale con Fedez vola a New York per alcuni impegni di lavoro. L’influencer cerca il sostegno dei fan.

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni potrebbe presto giungere al capolinea, ma l’imprenditrice digitale vuole concentrarsi sul suo lavoro. Mentre cerca di riabilitare il suo nome dopo gli scandali della beneficenza, l’influencer è volata a New York per alcuni impegni di lavoro. Ma di cosa si tratta?

A incuriosire i fan della Ferragni è stato lo strano messaggio pubblicato sulle storie Instagram in cui cercava il sostegno dei suoi follower. Quali sono gli impegni lavorativi che l’hanno portata a New York?

Chiara Ferragni: il messaggio misterioso sui social

L’influencer ha postato diverse foto da New York, soprattutto in compagnia delle sue amiche che vivono negli States. Ha fatto una gita negli Hamptons, ha pedalato per le strade di Central Park, e ha mangiato in posti chic insieme ai suoi amici.

Ma non sono mancati gli impegni lavorativi. Infatti, ha suscitato grande curiosità la Storia postata su Instagram. Nella foto si vede Chiara in ascensore e la scritta “Auguratemi buona fortuna” insieme all’emoji delle dita incrociate.

Chiara Ferragni

Non ha, però, chiarito di cosa si trattasse e quale fosse l’impegno lavorativo che l’attendeva.

Chiara Ferragni si sposta a New York?

La Ferragni ha lavorato a lungo negli States, dove aveva anche una casa. Ma tutto è cambiato con l’arrivo di Leone e, più tardi, della piccola Vittoria. Il suo business si è concentrato sul mercato italiano dove è diventata uno dei personaggi più influenti del Paese.

La recente crisi d’immagine potrebbe aver cambiato le cose? Tra i piani dell’influencer c’è un ritorno negli Stati Uniti? Di certo nei prossimi mesi avremo aggiornamenti sulle prossime mosse dell’imprenditrice digitale.

Di certo tornare a lavorare negli USA per la Ferragni sarebbe vantaggioso per scrollarsi di dosso le polemiche scatenate con il caso-Balocco.