In un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, l’ex tronista ha dichiarato di volere altro per il proprio futuro

Giacomo Czerny dice di no a Maria De Filippi. Quest’anno insieme a Martina Grado ha formato una delle coppie più interessanti di Uomini e Donne, ma a quell’esperienza ha detto basta. L’offerta della De Filippi sarebbe sicuramente il sogno di molto, ma Giacomo pare avere altro per la mente.

“No: forse sto sbagliando, ho preso la mia decisione di proseguire il mio lavoro altrove, per seguire altri miei progetti più personali ed intimi. Mi piacerebbe concentrarmi su viaggi, cortometraggi e, ora che ho più occasioni, proverò questa strada più incerta.”

Ma per Uomini e Donne ha solo parole d’affetto, specie dopo aver conosciuto Martina Grado, con cui condivide una storia d’amore anche a riflettori spenti: “Ringrazio ancora il programma non solo per il percorso che ho fatto, ma per l’opportunità che era pronto a offrirmi dopo. Uomini e Donne ha trasformato la mia vita“