In uno scatto pubblicato sui social tutta l’ironia della cantante romana

Giorgia e il suo fidanzato, Emanuel Lo (pseudonimo per Lo Iacono), scherzano sulla coppia dell’anno. In un post pubblicato su Instagram in queste ore, hanno ricreato l’ormai celebre foto della “toccata di lato B” di Ben Affleck e Jennifer Lopez. La descrizione del post lascia trasparire tutta l’ironia dei due: “foto cit. G e Lo from the block (senza yacht 😂)“

Giorgia ed Emanuel stanno insieme dal lontano 2004. Nel 2010 hanno avuto un figlio, Samuel, nato il 18 febbraio. Emanuel, anch’egli originario di Roma, è un cantante e ballerino, oltre che coreografo. Ha pubblicato due album (l’ultimo nel 2009 – Cambio tutto) e girato diversi videoclip musicali per conto della sua compagna, fra cui ricordiamo Tu mi porti su nel 2012.