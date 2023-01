Spunta un mistero nella casa del Grande Fratello Vip: pare che i concorrenti abbiano violato il regolamento. Segnalazioni e dubbi della rete.

Una delle regole fondamentali e imprescindibili del Grande Fratello Vip è che i concorrenti rinchiusi in casa non debbano avere alcun contatto con l’esterno. Un veto che nel corso degli anni sembra non essere mai stato infranto, ma che i vipponi partecipanti all’edizione in corso del reality show potrebbero aver violato. E, se tali ipotesi del web fossero confermate, per loro ci potrebbe essere la squalifica immediata.

Dubbi del web: c’è uno smartphone al Gf Vip?

Il web ha iniziato a dubitare su ipotetici contatti dei concorrenti del Gf Vip con l’esterno quando Nicole Murgia si è lasciata scappare una frase che non è passata inosservata.

In un video che sta facendo il giro della rete, si vedono alcuni vipponi che, riuniti intorno ad un tavolo, si confrontano sulla serata appena trascorsa.

“Mi ha detto Edo T che hanno fatto un tweet su Twitter”, ha commentato Nicole Murgia, mentre Oriana Marzoli si chiedeva come fosse a conoscenza di quella notizia.

Nel video incriminato, poi, si ascolta Edoardo Donnamaria che invita tutti a rimanere zitti: “Dai oh! Stai zitta, madonna mia!”.

Su Twitter è esploso il caos e c’è già chi chiede agli autori del Gf Vip di espellere immediatamente Tavassi, reo di aver introdotto uno smartphone nella casa.

Dopo il #GfGameNight

Antonella zittisce il gruppetto.

Ascoltate poi la Murgia :"Mi ha detto EdoT che hanno fatto un tweet su Twitter"

Ory :"Come fai a saperlo ?"

E Donnamaria la zittisce.



Il confessionale che parla, forse TROPPO.



Un #gfvip che NON ha più regole.

Lo Schifo 👎 pic.twitter.com/8BWS8lHbU2 — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) January 27, 2023

