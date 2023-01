Il Grande Fratello Vip diventa un caso, non solo nazionale: il reality show di Signorini finisce all’interno di un telegiornale romeno.

Che ci fa il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini tra le notizie di un telegiornale romeno? La notizia sta facendo chiacchierare Twitter, che non ha esitato a fare dell’ironia sull’appello lanciato dal mezzobusto di Romania Actuala Tv. Ma la motivazione dell’interesse destato dal reality show nostrano sulla televisione romena è giustificabile con la partecipazione al programma di George Ciupilan, finito in nomination. Il suo paese di origine ha voluto esprimergli massima solidarietà invitando tutti i connazionali a votare affinché possa continuare la sua esperienza televisiva in Italia.

George Ciupilan in nomination, la Romania si fa sentire

“Abbiamo un connazionale nella Casa del Grande Fratello Vip, un reality italiano. Mandate un sms per salvarlo”, ha detto il giornalista di Romania Actuala Tv.

Il video dell’appello affinchè la Romania sostenga Ciupilan al Gf Vip è finito su Twitter e il popolo del web ha ritenuto scandaloso e inopportuno un simile intervento durante un telegiornale.

“Con la guerra in corso fanno l’appello per questo comodino di cui non sappiamo nemmeno la voce”, “Matti!!! E della guerra in Ucraina ma chi se ne importa….Folli! Folli!”, “Le priorità della Romania”, hanno commentato furiosi alcuni utenti della piattaforma social.

pensa con tutti i problemi che ci sono nel mondo fare un appello al telegiornale per george ciupilan pic.twitter.com/bOk0bzzDLb — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_wednesday) January 29, 2023

