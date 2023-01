Domenica in famiglia per Aurora Ramazzotti, che ha trascorso la giornata con mamma Michelle e le sorelle Sole e Celeste.

L’ultimo hobby del popolo del web sembra essere quello di prendere di mira ogni foto o post di Aurora Ramazzotti. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è uno dei personaggi social più criticati dagli hater, che non perdono occasione per esprimere tutto il loro veleno con commenti e battute spesso inutili e fuori luogo. L’ultimo scatto postato dalla futura nonna Michelle Hunziker ha, così, ancora una volta attirato l’attenzione dei leoni da tastiera.

Aurora Ramazzotti, critiche dal web

La conduttrice Mediaset, al settimo cielo per l’arrivo del primo nipotino, ha condiviso su Instagram ha foto che la ritrae a passeggio per Milano con la figlia Aurora e le più piccole Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi.

Con un sorriso smagliante, la Hunziker ha scritto: “Domenica in quasi 5…”, riferendosi proprio al piccolo che la figlia Aurora porta in grembo.

E, proprio quest’ultima, è stata vittima di numerosi commenti del web per il look scelto per la domenica a pranzo con la madre e le sorelle.

La Ramazzotti si è mostrata con i capelli legati ed un maxi piumino utile a proteggerla dal freddo e ad avvolgerla completamente, nonostante le forme pronunciate dovute alla gravidanza.

“Ma dai Auri sei una stra***a cosa vai in giro con la trapunta??”, “Aurora impara a vestirti”, “Ma chi l’ha vestita”, “Il piumone dovevi lasciarlo sul letto!”, si legge tra i commenti.

