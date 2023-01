C’è posta per te finisce ancora al centro del dibattito per una storia d’amore che parla, di nuovo, di violenza psicologica.

Dopo il racconto di Valentina e Stefano, il pubblico di C’è posta per te è insorto per un’altra storia che sembra parlare di tutto, tranne che di vero amore tra marito e moglie. Maria De Filippi ha presentato nella puntata di sabato 28 gennaio scorso, Valentina, arrivata in trasmissione per scusarsi con il marito Corrado che aveva scoperto delle chat tra lei e un altro uomo.

La storia di Valentina e Corrado

Una storia che, all’apparenza, poteva raccontare le vicende di una fedifraga, ma che in realtà mostra ancora una volta una donna che, vittima di violenza psicologica, chiede scusa per qualcosa che non ha commesso.

Valentina, infatti, ha raccontato di aver allacciato delle conversazioni con un altro uomo quando ha iniziato a sentirsi trascurata dal marito, descritto come uno un po’ all’antica.

“Non potevo lavorare”, “Non potevo accompagnare mamma al cimitero di domenica perché dovevo stare a letto con lui”, “Volevo laurearmi, ma per lui erano soldi buttati”, ha raccontato la donna, originaria di una provincia della Sicilia.

Così, quando ha preso il diploma di guida turistica e ha iniziato ad avere una vita più impegnata, Valentina ha conosciuto un uomo che ha iniziato a stimarla ed apprezzarla più di Corrado.

Tra i due ci sono stati scambi di messaggi che, scoperti dal marito, hanno portato alla rottura definitiva della coppia. Lui, tuttavia, ha continuato a vivere l’intimità con la moglie che, nella speranza di ricostruire il matrimonio, si è rivolta a C’è posta per te per chiedere scusa.

Corrado non ha aperto la busta e forse proprio questa è stata la vittoria di Valentina. Il web, intanto, è insorto e si è tornati a parlare di donne vittime di violenza psicologica.

“Non potevi lavorare e non potevi andare a mangiare una pizza con le amiche e sei lì a chiedergli scusa per aver messaggiato con un altro…”, “L’ennesima storia di violenza psicologica ed economica messa in mostra. Questo non è amore. È una relazione tossica. Lei è la vittima”, hanno sbottato gli utenti del web, “Vergognatevi! A questa signora bisognerebbe consigliarle uno psicologo, non di ritornare con il marito”, “Storie del genere raccontate in questa chiave incoraggiano la violenza di genere, piaga profonda del nostro Paese, in tutte le sue forme!”, si legge ancora in rete.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG