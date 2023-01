Fiorello sta con Amadeus per questo Festival di Sanremo 2023: lo showman svela i suoi vincitori e racconta qualcosa su Chiara Ferragni.

Al fianco di Amadeus quando la Rai gli ha affidato il primo Festival di Sanremo, Fiorello ha deciso che per questa 73esima edizione – la quarta nelle mani dell’amico – lui non parteciperà, almeno non sul palco dell’Ariston. “Non se ne parla (di andare al Festival, ndr), ho il mio show. Se si va lì bisogna dare il massimo e io non ho tempo né la forza di preparare niente – ha anticipato Fiorello a Il Messaggero – . Qualcosa faremo. Intanto per Viva Rai2! ci sarà il nostro Gabriele Vagnato”.

Fiorello, tutto su Sanremo 2023

Intanto, in attesa di capire come interverrà nel corso di questo Festival, Fiorello non ha avuto remore nel dichiarare i suoi preferiti in gara.

“Chi vincerà? Giorgia – ha detto sicuro – .O uno fra Ultimo e Mengoni. Ma a Sanremo può succedere di tutto”.

E, in merito alle co-conduttrici del Festival, lo showman siciliano ha anticipato qualcosa sulla partecipazione di Chiara Ferragni.

“Farà un monologo sul tema della lotta alle violenze contro le donne – ha spifferato, soffermandosi poi sulla sua preferita, la Fagnani – . È in gamba e potrebbe sorprendere: è sul pezzo, ha la battuta pronta e credo che non si farà intimorire dalla prosopopea del Festival”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG