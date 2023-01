Nicolò Zaniolo e la madre presi di mira a poche ore dalla fine di Roma – Napoli: Francesca Costa sbotta su Instagram e definisce tutto “eccessivo”.

La partita Napoli – Roma si è conclusa con la vittoria della squadra guidata da Spalletti, ma per alcuni tifosi giallorossi sembra che il match non si sia concluso con il fischio dell’arbitro. La sconfitta del gruppo capitanato da Mourinho non è stata gradita da una fetta di supporter della Capitale che hanno esibito una serie di striscioni offensivi nei confronti di Zaniolo e della madre.

Zaniolo, offese e minacce di morte

“Zaniolo boia, tua madre è una gran tr…”, si legge sui muri di Trigoria, “Zaniolo, 5 milioni di calci in c…”, si legge in un altro post condiviso da Francesca Costa.

“Aver originato tutto quest’odio mi sembra un tantino eccessivo”, ha sbottato disgustata la madre del calciatore giallorosso.

Intanto, pare che nella nottata seguente Napoli – Roma alcuni tifosi giallorossi, dopo aver riconosciuto Zaniolo a bordo della sua auto, lo abbiano inseguito nei pressi di Casal Palocco e lo abbiano pesantemente insultato e minacciato, anche di morte, dalla macchina.

Il trequartista è stato costretto a chiedere l’intervento della Polizia, mentre anche la sorella Benedetta si è scagliata contro gli insulti rivolti a Nicolò: “Non servono parole, solo tanta pena per voi”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG