Soleil Sorge ha tutti contro al GF Vip, Signorini sfuria con Ainett: “Ma chi sei?”.

In prima serata su Canale 5 c’è stato un caos incredibile nella Casa del Grande Fratello Vip, per una frase infelice di Soleil Sorge, ma che nulla avrebbe a che vedere con il razzismo. Durante un discorso l’influencer avrebbe detto ad Ainett e Samy di non urlare come delle scimmie, frase scambiata per razzista dalle due concorrenti. Durante la discussione sull’accaduto nella serata di ieri, dopo l’intervento di Sonia Bruganelli, Ainett e Francesca Cipriani hanno sbottato accusando l’opinionista di salvare sempre Soleil.

Dopo la perdita del controllo della situazione, poiché gli animi erano diventati molto accesi, è stato costretto ad intervenire Alfonso Signorini, che ha dovuto placare la situazione: “Le scene veramente orribili a cui abbiamo assistito poco fa, di cattiva educazione, di mancanza di dialogo e civiltà… Quando manca il dialogo si passe sempre dalla parte del torto. Capisco il disagio di Ainett che ha vissuto sulla sua pelle i problemi veri del razzismo. Capisco il disagio di Samy, capisco il disagio di Raffaella, che ha la figlia che la pigliano in giro a scuola, ma proprio per questo dovreste sapere che non è ammissibile che Soleil possano avere delle idee razziste. Qui vuol dire aver perso il senso della ragione. Soleil ha detto una frase del cavolo, ha chiesto scusa. Ma voi non sbagliate mai nella vita? A me questo discorso del politicamente corretto mi ha rotto le balle! Ma come potete pensare che lei sia razzista? Ma tu Ainett vuoi mettere in croce una persona per due cavolate che ha detto? Ma tu chi sei, una santa? Noi i razzisti li sbattiamo in galera non li mandiamo a fare il Grande Fratello Vip, Ainett, hai capito o no?”.