La verità sulle Principesse Selassié: ecco chi è il padre.

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip si è parlato delle Principesse Selassié e della loro storia, ovviamente anche della loro famiglia. Alcuni giorni fa circolavano voci che la gazze fossero figlie di un giardiniere, secondo quanto riportato da Novella 2000. Lo scoop era stato riportato da Oggi, che affermava: “Le tre sorelle non sarebbero le pronipoti di Hailé Selassié. Il padre è il figlio di un giardiniere a servizio nel palazzo di Selassié. Per recuperare il tesoro di quest’ultimo, ha convinto gli eredi legittimi a chiudere gli occhi sulle origini non imperiali e ha modificato i propri documenti”.

In seguito è arrivata ieri la risposta e i chiarimenti da parte di Jessica: “47 anni fa c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno. Ha portato tanto dolore alla nostra famiglia. La famiglia di mio padre non ha fatto in tempo a scappare, come invece ha fatto mio padre, che è stato molto fortunato. […] Ha trovato una persona che è riuscito ad aiutarlo e a portarlo in Italia. Ha cambiato cognome per salvarsi la vita. Lui è andato a Londra da suo zio. Da lì ha recuperato le sue documentazioni e a incontrare parte della sua famiglia”. Il giardiniere avrebbe semplicemente lavorato a palazzo e aiutato a portare in Italia le Principesse Selassié: alla fine Jessica ha anche letto un comunicato della famiglia che smentivano le voci che circolavano da giorni.