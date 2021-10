Piccoli problemi con la suocera per Scarlett Johansson: non piace il nome del figlio.

Scarlett Joahnsson e Colin Jost hanno scelto un nome abbastanza alternativo per il proprio figlio, ovvero Cosmo, il quale non è piaciuto molto alla suocera della famosa attrice, secondo quanto riportato da Chi. L’attore in seguito ha parlato dell’opinione della madre al Saturday Night Live: “Mia madre è rimasta un po’ stupita, non ha capito bene il significato del nome che abbiamo scelto per nostro figlio. Credo che abbia pensato che è una cosa un po’ da hippie”.

Diciamo che la suocera di Scarlett Johansson non l’ha presa benissimo, anche se il significato del nome Cosmo sia molto bello: il nome vorrebbe dire riflessivo. Chi magazine ha voluto dedicare un articolo per la strana situazione venutasi a creare nella famiglia di attori, pubblicando anche un post su proprio account ufficiale di Instagram, ponendo un quesito ai propri follower: ” ‘Mia madre è rimasta un po’ stupita, non ha capito bene il significato del nome che abbiamo scelto per nostro figlio’, ha confessato Colin Jost, marito di Scarlett Johansson , al Saturday Night Live. ‘Credo che abbia pensato che è una cosa un po’ da hippie’ ha continuato. Ma come ha chiamato Scarlett il figlio? Cosmo! Eppure la suocera dell’attrice ha provato in tutti i modi a convincerli di cambiarlo. Li ha chiamati anche per chiedere se avessero già presentato il certificato di nascita. ‘Certo che sì, l’abbiamo fatto in ospedale’ hanno replicato i due neo genitori. Cosmo significa riflessivo. A voi piace? Siete a favore dei nomi particolari o preferite quelli più tradizionali?”.