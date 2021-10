Tommaso Eletti, dopo aver rifiutato Uomini e Donne sarebbe pronto per un altro reality.

Dopo esser uscito dal Grande Fratello Vip tra i primi, Tommaso Eletti è tornato a parlare di sé, avendo rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv, parlando della cotta per Soleil Sorge e anche di un’eventuale partecipazione a Uomini e Donne. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Soleil è una bellissima ragazza, intelligente, carismatica, dolce ma anche prepotente. Ognuno ha il suo carattere e lei non si fa problemi a mostrarsi per come è. Anche io come lei sono una persona vera e limpida. Ci siamo trovati molto bene e avevamo legato molto. Ho percepito che gli stavo simpatico e che gli stavo a cuore, si era affezionata a me, poi se quando uscirà dovesse nascere qualcosa ne sarei solo che contento: non mi faccio troppe illusioni. Non so se sono il suo tipo ma su molte cose siamo simili, quando ho lasciato la casa, lei ci è rimasta molto male”.

In seguito ha concluso parlando di Uomini e Donne: “Se mi è stato proposto? No e sinceramente non lo se mi piacerebbe partecipare a Uomini e Donne. Sarei più propenso a partecipare all’Isola dei Famosi. Ci andrei subito visto che sono uno sportivo e che ama l’avventura. Sarebbe per me una vera prova. Non ho bisogno di andare in un programma per trovarmi una ragazza. Se mi dovessero chiamare per andare a Uomini e Donne ci andrei solo se mi pagassero bene”.