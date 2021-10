GF Vip, Nicola Pisu ringrazia la mamma: “Mi hai salvato la vita”.

Nella serata di ieri in onda su Canale 5, un Nicola Pisu molto emozionato ha incontrato la mamma Patrizia Mirigliani al Grande Fratello Vip ed è stato tutto molto toccante. Il passato di Nicola è stato molto duro e doloroso, in un cammino pieno di ostacoli ha provato diventare un uomo nuovo: il giovane è stato trascinato in un tunnel a causa della droga ed ha toccato brevemente il fondo. La mamma Patrizia è dovuta intervenire, denunciando il figlio e così salvandolo, per poi essere ringraziata con il cuore in mano.

Ecco alcune parole di Patrizia: “Quando hai raccontato della denuncia ai ragazzi nella casa hai liberato me e te da quel dolore. Quando sono andata quel giorno in commissariato era perché volevo salvarti, ho fatto una cosa che una mamma non vorrebbe mai fare. Io sarà sempre con te, voglio combattere con te. Gli errori si fanno però oggi vedo un filo di speranza, ti vedo che stai cambiando, ti seguo tanto”. Successivamente Nicola Pisu ha detto alla madre: “Spero di continuare perché qui sto bene, mi fa bene stare qui. Grazie per avermi salvato la vita”. Di seguito Patrizia ha risposto: “Questa è la cosa più bella che potessi sentirmi dire questa sera”. Possiamo dire che questo momento ha segnato una forte rinascita tra un bel po’ di lacrime per la commozione.