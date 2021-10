Rita Rusic e il suo nuovo fidanzato: rispedite al mittente le critiche.

Rita Rusic non ha alcuna intenzione di provare ad assecondare le brutte lingue che circolano sui social e tira dritta per la sua strada con il suo nuovo fidanzato. La produttrice cinematografica ha mandato in barba le critiche, tenendosi stretta il suo nuovo amore, affermando: “Gli uomini si lamentano perché sono gelosi”, secondo quanto riportato dal settimanale Vero. La problematica che si sarebbe riscontrata nella relazione è che l’uomo sia sin troppo giovane per lei, anche se al giorno d’oggi possiamo dire che l’amore non ha età.

Il settimanale Vero ha deciso di dedicare un articolo sulla questione e sul polverone che si è generato dei social, a causa dei vari commenti riguardanti la relazione tra Rita Rusic e il suo nuovo compagno. Il settimanale ha pubblicato anche un post sul proprio account ufficiale di Instagram, scrivendo queste parole nella didascalia: “IN BARBA ALLE CRITICHE, RITA RUSIC SI TIENE STRETTA IL SUO GIOVANE FIDANZATO. Quando ha rivelato la storia con il misterioso moro, la produttrice ha dovuto subire le solite levate di scudi sui social per la giovane età del nuovo amore. II servizio completo è su Vero settimanale“.