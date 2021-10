Dopo Mika, Ciro Priello prova a conquistare il pubblico con il leader dei Queen.

“E’ la cosa più terrificante che ho visto in questi anni di Tale e quale show. La voce di Freddie è la migliore del mondo, qui mancava tutto”. Lapidario e definitivo il giudice di fucsia vestito, che ci ha abituato a questo e altro. Non ci stupisce più niente.

E, in effetti, c’era chi credeva che con un personaggio del calibro di Freddie Mercury il successo sarebbe stato assicurato, ma forse non è stata la migliore esibizione del comico dei The Jackal. Da apprezzare però il coraggio, come ribadisce anche Panariello. Il brano scelto, I want to break free, era particolarmente difficile. Costume, trucco e parrucco altrettanto. Non il più scontato giacchino giallo, ma minigonna e canotta come nel video della canzone, con tanto di parrucca cotonata.

Una prova importante, difficile, non pienamente convincente, ma tutto sommato piacevole.