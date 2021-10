Forse la migliore esibizione della serata è quella della Orlando che imita Mina. Un prova difficile, ma da dieci e lode.

Da Stefania Orlando ci si aspetta tanto, si sa. Ma con la prova di stasera si è superata. La sfida era delle più ardue, forse una delle più temute da imitatori professionisti e non: Mina, con L’importante è finire. E l’ha superata egregiamente, più di così non si poteva.

Standing ovation per lei dal pubblico, la seconda di questa sera. Commenti positivi dalla giuria. Per “Mario Giordano” merita il podio.

Malgioglio ricorda il momento in cui ha scritto il pezzo per Mina ed è stato censurato: “MIa madre mi chiese che schifezza avessi scritto, per quel tempo era troppo”. Persino lui spende parole d’elogio per la Orlando, che non avrà la sensualità di Mina, ma ha fatto colpo per intonazione e per impatto visivo. Complice anche l’abito originale di Mina, l’elegantissimo vestito nero di cui la concorrente di Tale e quale è stata all’altezza.

Emozionante, sotto ogni aspetto.