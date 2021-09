Gli equilibri all’interno della Casa del GF Vip potrebbero presto essere stravolti dallo scoppio di una vera e propria bomba a orologeria: pare che tra Soleil e il fidanzato di Francesca Cipriani ci sia stato un flirt!

La notizia bomba che non ti aspetti: sembra che ci sia stata una storia tra Soleil Sorge e Alessandro Rossi, imprenditore di Cesenatico e fidanzato di Francesca Cipriani! L’indiscrezione è stata lanciata da Alberto Dandolo su Dagospia, che scrive: “Avvertite Francesca Cipriani che tal Soleil prima di entrare nella Casa del Gf Vip si sarebbe tromba*a il suo fidanzato!”

Ci chiediamo, in effetti, come quale potrebbe essere la reazione della Cipriani a una notizia del genere. Aveva già fatto discutere di sé (nel bene e nel male) quando aveva completamente perso il controllo, urlando a squarciagola e gettandosi a terra dopo aver sentito il messaggio d’amore del fidanzato. I più scettici, che avevano giudicato l’accaduto come una farsa da guitti, avevano poi dovuto ricredersi dinanzi alle lacrime di sincera commozione della showgirl durante l’ultima puntata del GF Vip. Ora, però, far trapelare questa notizia all’interno della Casa potrebbe innescare un’ordigno davvero pericolosissimo.

Le parole di Alessandro Rossi

Alessandro Rossi, dal canto suo, racconta in un’intervista a Libero di non conoscere affatto la Sorge, e che l’unico contatto con lei risale a un impegno lavorativo. “L’ho sentita solo una volta per lavoro, mi ha contattato con una mail aziendale. Voleva uno scambio merci: mi ha proposto di creare arredamenti per la sua nuova casa in cambio di pubblicità Instagram con le Stories. Poi mi ha chiesto di andare da lei per questi lavori di arredamento” spiega il fidanzato della Cipriani, che poi sottolinea l’assurdità della richiesta della Sorge: “E dissi di no, facevo fatica a spostare una squadra della mia azienda da Cesenatico a Milano in poco tempo. Poi non era assolutamente vantaggioso per me. Voleva realizzare 6 Ig Stories e io avrei dovuto creare l’arredamento. Mai vista Soleil in vita mia.”

Non ci resta che aspettare le prossime puntate per vedere se questa notizia riuscirà a penetrare all’interno della Casa.