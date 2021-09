Francesca Cipriani riceve un messaggio dal fidanzato e perde completamente il controllo mentre gli altri concorrenti del GF Vip guardano imbarazzati e divertiti.

Si sa, l’amore è una sensazione meravigliosamente intensa. E quando ci si trova separati dai propri amati per questioni di forza maggiore (distanza, lavoro o le regole di un reality show) la nostalgia si accumula fino a scoppiare in reazioni che, di tanto in tanto, ci fanno perdere il controllo. Dev’essere stato questo il caso di Francesca Cipriani, che durante la sua avventura nella Casa del GF Vip ha ricevuto un messaggio d’amore da parte del proprio fidanzato.

La Cipriani si trovava in giardino quando sente la voce del compagno scavalcare le mura di Cinecittà per confessarle tutto il suo amore. In pochi istanti la showgirl perde il controllo e ha una reazione che attira gli sguardi (alcuni preoccupati, altri imbarazzati, altri ancora divertiti) dei propri compagni di avventura. “Amore” grida, balzando in piedi e correndo verso la voce del fidanzato. Poi, sotto lo sguardo equamente sorpreso e preoccupato degli altri concorrenti, si getta a terra come se avesse un mancamento. “Ti amo, ti amooo, ti amooooo” urla a squarcia gola la Cipriani, scossa da violenti tremiti. “Sei la mia vita” aggiunge, la faccia rossa per l’emozione e le lacrime. Le altre ragazze della Casa, nel frattempo, la aiutano a rimettersi in piedi.