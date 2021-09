Benji Mascolo e Bella Thorne si sono fidanzati lo scorso marzo, e ora si avviano con passo deciso verso il matrimonio: ecco i dettagli svelati nel corso di un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight.

Benji Mascolo e Bella Thorne non fanno misteri: i due si sono fidanzati lo scorso marzo, ma stanno già pensando con crescente insistenza al giorno in cui potranno coronare il loro rapporto con il vincolo del matrimonio. È proprio Benji a rivelarne i dettagli nel corso di un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight. Il cantautore 28enne spiega infatti che sono già al lavoro per organizzare il tutto, perché “I grandi matrimoni richiedono un sacco di tempo per essere organizzati!”

“Crediamo che sarà la prossima estate” rivela Benji. “Speriamo tra giugno, luglio o agosto. La verità è che abbiamo così tanto lavoro, che vogliamo trovare il tempo di goderci il matrimonio. Non vogliamo affrettarlo e non vogliamo farlo tra dei lavori e progetti, perché è un importante momento delle nostre vite, deve essere il miglior giorno delle nostre vite.“

Interpellato sulla location, il cantante ha rivelato che il piano è di sposarsi due volte, in Italia e negli Stati Uniti. “Tutto quello che possiamo dire è che vogliamo farne due. Uno a Los Angeles e uno in Italia, probabilmente sul Lago di Como, perché lo amiamo.” Bella Thorne interviene sottolineando quanto sia speciale la cornice del Lago: “Ben mi ha portato lì quando abbiamo iniziato a uscire insieme e mi ha detto: ‘Sai, se mai ci sposassimo, ci sposeremo qui’.”

Poi i sogni a occhi aperti su cosa gli piacerebbe fare durante i festeggiamenti: “Una cosa di cui non vedo l’ora è che ci sia musica dal vivo. Ho così tanti amici che suonano e sono così talentuosi e voglio solo, a un certo punto della serata, tipo a caso, salire sul palco e suonare.”