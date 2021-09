Fabrizio Corona pubblica sul suo profilo Instagram alcune storie dove attacca la vice questore della polizia di Stato intervenuta a Roma durante la manifestazione contro il Green Pass.

Si chiama Nunzia Alessandra Schilirò la vice questore della polizia di Stato intervenuta in piazza San Giovanni a Roma durante la manifestazione contro il Green pass. “Sono qui per dissentire con il lasciapassare verde che è assolutamente incompatibile con la nostra Costituzione”, aveva spiegato alla folla. A causa delle sue parole la questore andrà incontro a severi provvedimenti disciplinari, come la stessa ministra Lamorgese ha dichiarato.

C’è anche qualcun altro, tuttavia, che ha voluto sottolineare la pericolosità delle parole pronunciate dalla Schilirò contro il Green Pass: si tratta di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi si è infatti scagliato in un attacco tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. “Questo è un questore” scrive in primis Corona, sottolineando l’importanza della carica della Schilirò e il peso di responsabilità che dovrebbe comportare. “Con la scorta della Polizia aizza la folla” continua l’imprenditore.

Nelle storie successive Fabrizio Corona passa agli attacchi personali nei confronti della questore: “Accusando la mancanza di libertà?” scrive. “La mancanza di libertà e quindi senza dignità: chiedilo a me, coglio**.” Infine conclude con un appello ai suoi follower: “Rinchiudetela e ribelliamoci a questo stato di merd*. Questa è l’espressione di chi ci comanda”.