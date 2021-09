Amadeus svela alcune indiscrezioni riguardanti il Festival di Sanremo nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Vero, citando anche Fiorello.

Amadeus e Fiorello sono ormai stati consacrati come coppia indissolubile sul palco di Sanremo. Solo pochi giorni fa, durante la puntata di Porta a Porta di giovedì 23 settembre, Amadeus aveva infatti rivelato che anche quest’anno l’iconico showman sarebbe stato al suo fianco durante la conduzione della nuova edizione del Festival. “Per me lui è un fratello, gli voglio bene” aveva spiegato il conduttore. “Non potrei fare Sanremo senza di lui.“

L’intervista ad Amadeus

Così, mentre Amadeus si prepara a tornare sul palco dell’Ariston per il terzo anno consecutivo, ha voluto lasciarsi andare a qualche commento a riguardo durante un’intervista rilasciata al settimanale Vero. “Sanremo mi ha cambiato la vita” ha svelato il conduttore. Per lui l’avventura al Festival dev’essere stata davvero significativa, soprattutto dopo le difficoltà degli ultimi anni legate alle critiche, incidenti di scena e ovviamente la pandemia.

Poi continua, parlando appunto del suo compagno di avventure: “Con Fiorello non ne parliamo mai” dice. “Dev’essere lui a dirmi se vuole tornare al Festival”. Un punto di vista che era già trapelato in passato, proprio durante l’intervento a Porta a Porta di cui abbiamo parlato poco fa. Amadeus, infatti, era stato molto chiaro nel dire che “lui (Fiorello, ndr) deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera”: una dimostrazione di assoluta fiducia nei confronti delle capacità dello showman.