Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci festeggiano sei anni di matrimoni in una cornice da sogno, e condividono i momenti più belli attraverso alcuni scatti pubblicati sui rispettivi profili Instagram.

Sono già passati 6 anni dal 27 settembre 2015, la data in cui Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci decisero di rafforzare il legame della loro relazione attraverso il vincolo del matrimonio. Per l’occasione, l’influencer più famoso d’Italia e l’avvocato hanno voluto concedersi qualche momento di relax in una meravigliosa villa privata in Umbria. I due ovviamente non hanno voluto escludere dai festeggiamenti i propri fan, e così hanno poi condiviso alcuni delle foto scattate per l’occasione sui rispettivi profili Instagram.

Chiaramente i post in questione contengono anche piccole dediche d’amore: “Non so come un grinch come me possa essersi meritato una donna dolce e paziente come te” scrive ad esempio nella sua didascalia Mariano Di Vaio, che conclude con l’hashtag #6anniversary. Tra i commenti del post non poteva ovviamente mancare quello di Eleonora Brunacci, che scrive “Vero… però sei un grinch dolce“. Dal canto suo, l’avvocato ha preferito dedicare al marito una didascalia che racchiude il passato, il presente e il futuro della loro relazione. “A noi” scrive la Brunacci nel post. “Ai due ragazzi che eravamo, a quello che abbiamo costruito, a quello che siamo e a quello che saremo. Sono sicura che il meglio deve ancora venire“.