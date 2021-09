Pare che il modello egiziano Samy Youssef sia rimasto stregato da una delle concorrenti che condivide con lui gli spazi della Casa del GF Vip: ecco di chi si tratta.

Ormai si sa, formare una relazione amorosa è una delle migliori strategie per portare avanti il proprio cammino al GF. Sì, era così addirittura prima del rebranding come Grande Fratello Vip, quando all’interno della Casa più spiata d’Italia c’erano perfetti sconosciuti e gli occhi dei telespettatori scrutavano con attenzione lo schermo, avidi di scambi di tenerezze che potessero tradire lo sbocciare di nuovi amori. Dopotutto, senza una relazione a far appassionare sia i telespettatori che il popolo del web, è facile scivolare nell’anonimato, e restare esclusi dalle fasi finali del reality.

Che sia questo il motivo che ha spinto Samy Youssef, modello e testimonial di casa Moschino, a mostrare interesse verso una delle concorrenti che insieme a lui sta affrontando il GF Vip? Il modello egiziano, di fatto, pare abbia dimostrato alcune particolari attenzioni nei confronti di Jessica Selassiè. La conferma di queste chiacchiere arriva non solo dalla diretta interessata, ma anche da Sophie Codegoni e Soleil Sorge, che evidentemente hanno notato qualche scambio di tenerezze. Che sia la nascita di una nuova storia d’amore? Non ci resta che guardare e scoprire.