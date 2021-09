Soleil Sorge tenta di mettere in atto un piano piuttosto malefico ai danni di Gianmaria Antinolfi, ma non trova l’appoggio che sperava.

Soleil Sorge si conferma sempre più come uno dei personaggi più discussi di questa edizione del GF Vip, in positivo ma, soprattutto in questo caso, in negativo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, sta cominciando a mettere in mostra un lato di sé piuttosto diabolico e dispettoso, che non raccoglie certo approvazione né tra i suoi compagni di avventura né tra i telespettatori o il popolo dei social.

Dopo appena 24 ore dall’ultima trasmissione di lunedì sera, definita dalla stessa Soleil come una “divertente puntata”, ecco che immediatamente l’influencer torna a organizzare dispetti e piani atti al seminare discordia. In un video registrato durante il day time, infatti, vediamo Soleil confessare agli altri concorrenti del GF Vip le sue intenzioni per l’ ex fidanzato Gianmaria Antinolfi: “Tra un paio di giorni inizio a fare come se ho ancora un debole per lui” spiega la Sorge, con gli occhi che brillano di perfidia. “Lo faccio gasare tutto!”

Se però si aspettava pacche sulle spalle e complimenti per l’incredibile dimostrazione di acume, dagli altri concorrenti sono giunti solamente sguardi sbigottiti che vacillavano per lo stupore e l’incredulità. E la reazione del popolo internettiano non si discosta troppo: in molti cominciano a lamentare una completa mancanza di contenuti interessanti da parte dell’influencer.