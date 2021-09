Clarissa, Miriana Trevisan e Jo Squillo si riuniscono nel giardino della Casa e commentano le ultime nomination della quinta puntata: secondo loro, un concorrente non merita di stare al GF Vip.

Clarissa, Miriana Trevisan e Jo Squillo si sono riunite nel giardino della Casa più spiata d’Italia con l’intenzione di commentare le nomination della diretta di lunedì sera. Non è affatto una novità, anzi: è più che comprensibile che i concorrenti del Grande Fratello sentano il bisogno di commentare e discutere delle scelte dei propri compagni (e compagne) di avventura. Dopotutto, non dimentichiamoci che si tratta di un gioco con uno scopo ben preciso: arrivare in finale e vincere. Detto ciò, fa sempre discutere quando qualcuno sostiene che la permanenza di un concorrente all’interno della Casa è immeritata.

Chi è che non merita la Casa?

Clarissa esordisce spiegando il motivo per cui ha nominato Andrea Casalino e non Nicola Pisu: lei e le sue sorelle hanno deciso di non nominare concorrenti donne, e in più, parlando di Pisu, spiega che ““Ha una storia importante. Certe volte quando hai tutto, senti di non poterti lamentare, di doverti sentire perfetto”. La sua vicenda, secondo Clarissa, potrebbe essere un’ispirazione per chi sta vivendo qualcosa di simile.

Jo Squillo è d’accordo con quest’idea di Clarissa, ma poi boccia completamente Pisu: per lei non si sta affatto meritando la permanenza al GF Vip. A sostegno di questa accusa, la cantautrice sottolinea come Nicola passi le sue giornate senza mai interagire troppo con gli altri concorrenti e non si sforzi nemmeno troppo di aiutare con le faccende di casa.