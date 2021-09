Marta Fascina, fidanzata di Silvio Berlusconi, ha voluto celebrare il’85esimo compleanno del Cavaliere pubblicando uno scatto in sua compagnia sul proprio profilo Instagram.

La passione tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina è scoppiata nel corso della primavera del 2020, tanto che per lei il Cavaliere aveva deciso di lasciare la storica fidanzata Francesca Pasquale. Oggi Berlusconi spegne 85 candeline sulla sua torta di compleanno, e ovviamente la giovane deputata di Forza Italia ha voluto cogliere l’occasione per fargli i migliori auguri.

Per farlo, la 31enne ha voluto pubblicare uno scatto inedito sul proprio profilo di Instagram, dove sovente condivide post a sfondo politico per mostrare sostegno al fidanzato. Questa volta, tuttavia, niente politica: i due appaiono sorridenti e felici mentre passeggiano mano nella mano in uno splendido giardino traboccante di fiori.

La didascalia che accompagna la foto è quanto mai minimalista, ma è tutto ciò di cui Marta Fascina ha bisogno per confessare i suoi sentimenti e mettere a tacere le malelingue che si aspettavano di vedere naufragare la sua relazione dopo pochi tempi. “Buon compleanno amore mio” scrive la Fascina, accompagnando il tutto con tre cuori rossi. Poi alcuni hashtag a sottolineare le sue parole: #love, #silvioberlusconi e #happybirthday; ma anche qualche sfumatura da ambiente più “lavorativo” con #berlusconiunicoleader e #berlusconipresidente.