Lulù Selassiè prova a baciare Manuel Bortuzzo, ma il nuotatore la allontana temendo che lei possa macchiargli la camicia: è subito bufera sui social.

L’abbozzo di relazione nato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo sembra faticare a trovare la giusta dimensione per crescere. Dopo la sorprendente uscita del nuotatore di qualche giorno fa, in cui aveva dichiarato che avrebbe preferito andare sulla Love Boat insieme ad Alex Belli, tra i due le cose continuano a sembrare piuttosto complicate.

Ora la coppia è stata pizzicata dalle telecamere del GF Vip mentre si scambiavano qualche coccola nel giardino della Casa. Quando Lulù tuttavia cerca di avvicinarsi a Manuel per baciarlo, quest’ultimo tenta visibilmente di evadere il bacio e finisce per scansarla bruscamente. Dopodiché giustifica la sua reazione dicendo che la sua “costosissima camicia” non venisse macchiata dalla principessa.

Il popolo dei social, ovviamente, è immediatamente insorto. In molti condannano il “brutto gesto” di Bortuzzo, che evidentemente ha reagito con fin troppo sgarbo, ma altri invece scendono in difesa del nuotatore. “Non ne può più..” scrivono questi ultimi, sostenendo che evidentemente Manuel ha bisogno dei propri spazi per potersi esprimere al meglio, e che le assillanti avance di Lulù lo stiano stancando.