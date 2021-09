Iannone punge Giulia De Lellis: “Parlerei solo di Belen”.

Andrea Iannone dopo esser stato inserito nel cast ufficiale di Ballando con le stelle è stato intervistato dal settimanale Chi insieme a Milly Carlucci. Durante l’intervista ha potuto parlare specialmente delle sue ex ragazze Belen Rodriguez e Giulia De Lelllis. La storia che il motociclista ha avuto con la showgirl lo ha reso celebre nel mondo del gossip e dello spettacolo, per poi iniziare una nuova relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Nell’intervista Milly Carlucci ha potuto parlare di Andrea Iannone, provando a specificare la motivazione secondo la quale fosse stato scelto nel casting di Ballando con le stelle: “Non facciamo gossip, ci interessa il personaggio con la sua storia. Non ho parlato di questi temi con Andrea perché sono personali. Poi, se ritiene che sia un argomento che può avere un ruolo nel racconto, lo deciderà lui”. In seguito il motociclista ha risposto: “Sono solo due le donne famose, la maggior parte non erano conosciute e poi parlerei di relazione solo con Belen. Con Giulia De Lellis sono stati 5, 6 mesi. Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, è come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere”.