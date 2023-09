Gérard Depardieu ha messo all’asta la sua collezione d’arte: sono 250 pezzi di grande valore e l’attore spera di ottenere una bella cifra.

Gérard Depardieu non ha mai nascosto la sua grande passione per l’arte, eppure ha deciso di mettere in vendita la sua collezione composta da 250 pezzi di valore. A quanto pare, la scelta è da ricollegare al peso emotivo che gli trasmettono le opere. La cifra che spera di ottenere è folle.

Gérard Depardieu mette all’asta la sua collezione d’arte

Oltre ad essere un attore molto apprezzato, Gérard Depardieu è anche un collezionista d’arte piuttosto rinomato. Grazie ai guadagni legati alla sua professione, nel corso della sua carriera è riuscito a mettere insieme 250 pezzi di grande valore. Il 74enne ha deciso di vendere la collezione all’asta, affidandosi nelle sapiente mani della casa d’aste Ader. La compravendita, in scena il 25 e il 26 settembre, è stata allestita presso l’hotel Drouot di Parigi, dove sono state esposte pitture, sculture e disegni degli artisti più importanti del XX° secolo: da Rodin a Duchamp, passando per Calder, Miro, Michaux, Richier e Leroy.

Depardieu ha dichiarato: “Ci sono molte cose che non si possono dire sull’arte perché, per me, l’arte è la vita. Non è certo una provocazione. Il gesto, non ti stanca mai, ti piace, ti prende alla pancia, non è una cosa intellettuale, per niente, e ancora meno speculativa. C’è semplicemente qualcosa che ti tocca, dei blu, una forma, cose che ricordano altre pitture. Non vado mai nei musei, perché ne esci inebriato a morte. Ed è difficile vivere con i quadri, è una cosa che ti assorbe. Non ho mai appeso i quadri al muro, vengono da soli a me. La pittura è forte, è una scelta che può annullarti, annientarti“. A quanto pare, Gérard ha deciso di vendere la sua collezione d’arte all’asta proprio a causa del peso emotivo che le opere hanno sulla sua persona.

Gérard Depardieu: quanti milioni spera di ottenere?

Depardieu ha raccontato di aver sempre tenuto la collezione d’arte a casa, nel suo appartamento situato in Rue du Cherche Midi, nel VI° arrondissement di Parigi. Uno dei pezzi più importanti è un’opera di Auguste Rodin ed è stimata tra gli 80 e i 90 mila euro. L’attore spera che la vendita all’asta possa fruttargli 5 milioni di euro.